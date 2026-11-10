Nir Hefetz, Netanyahu'nun koltuğu kaybetmesinin davalarını etkileyebileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nir Hefetz, Netanyahu'nun koltuğu kaybetmesinin davalarını etkileyebileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Netanyahu'nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, onun iktidarı kaybetme ve muhalefete düşme korkusuyla panik yaşadığını söyledi. Hefetz'e göre bu panik kararlarında temel faktör; koltuğu kaybetmesi yargılandığı davaları etkileyebilir ve hakimler onu her duruşmaya zorlayabilir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, Netanyahu'nun iktidarı kaybetme, muhalefet sıralarına düşme ve resmi protokol ayrıcalıklarından mahrum kalma düşüncesiyle panik içinde yaşadığını belirtti.

İsrail'deki 103 FM radyosuna açıklamalarda bulunan Hefetz, "Netanyahu'nun iktidarı kaybetmekten korktuğunu ve yaşadığı bu panik halinin, aldığı kararlarda temel faktör olduğunu" kaydetti.

Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan inip muhalefet sıralarına düşmesinin onun hayatında büyük bir değişiklik olduğunu kaydeden Hefetz, "Evinde işler onun için hiç de kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

Hefetz, Netanyahu'nun, Gadi Eisenkot'un korumalarıyla dolaştığını, helikopterler ve Zion Wing uçağıyla bir yerden bir yere gittiğini gördüğünde muhalefet koltuğunda oturup oturamayacağını sordu.

Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair'e işaret eden Hefetz, "Bu üçü en basit ifadeyle (öfkeden) patlayacak. Bu, onlar için (İsraillilerin) esir alınıp Gazze'ye götürülmesinden bile daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Hefetz, Netanyahu'nun ofisindeki atmosfere ilişkin, "Her beş saniyede bir telefon geliyor ve hepsi de Yair ve Sara'dan aynı mesajı taşıyor." dedi.

Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesinin, yargılandığı davaları da etkileyebileceğini kaydeden Hefetz, şöyle devam etti:

"Bunun hayatında ne kadar köklü bir değişikliğe yol açacağının farkında mısınız? Şu anda (Netanyahu'nun avukatı) Amit Hadad'ın süreci dilediği gibi yönetmesine izin veren Bölge Mahkemesi hakimleri, onu her duruşmaya katılmaya zorlayacak. Hakimler ipleri tamamen ellerine alacak ve Netanyahu kendisini her gün orada, mahkeme salonunda otururken bulacak."

Netanyahu'nun birlik hükümeti kurulması çağrılarına dair Hefetz, Eisenkot'un hükümet kurmaya yaklaşmasının, Netanyahu'yu tavizler vermeye itebileceğini savundu.

Hefetz, Netanyahu'nun birlik hükümeti çağrısının, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle uzun yıllardır sürdürdüğü ittifakın dağılmasını önlemeyi amaçlıyor olabileceğini belirterek, söz konusu ittifakın Netanyahu'nun 2015'ten bu yana siyasi gücünü korumasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Eski danışman, Eisenkot'un siyasi açıdan kolay yönlendirilemeyen bir isim olmasının Netanyahu'yu endişelendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA
Orta DoğuPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Özel Harekat polisine acı veda Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 19:56:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Nir Hefetz, Netanyahu'nun koltuğu kaybetmesinin davalarını etkileyebileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android