Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'i ziyaret edebileceğine ilişkin iddiaların ardından gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, NIS'ten, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e bir ziyarette daha bulunacağı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların ardından olası bir ziyarete ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Güney Kore medyasındaki haberlerde dün, Kim'in Çin'e olası ziyaretinin yakın olduğu iddia edilmişti. Buna göre diplomatik kaynaklar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a, Kim'in ülkeyi ziyaret etme ihtimaline ilişkin bilgi verdiğini öne sürmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 24 Ekim'de Çin güçlerinin Kore Savaşı'na girmesinin yıl dönümü dolayısıyla Çin'in sınır şehri Dandong'a ziyarette bulunmuştu.