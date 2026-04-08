Nisan Ayı 'Sıfır Atık' Temasıyla Kutlanacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında nisan ayının teması 'Sıfır Atık' olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri, nisan ayında devam ediyor. Nisan ayı, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirmek amacıyla 'Sıfır Atık Ayı' olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek çalışmalar, öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemelerini amaçlıyor.

SIFIR ATIK ATÖLYELERİ

Bu kapsamda nisan ayı boyunca tüm eğitim kademelerinde 'Sıfır Atık' atölyeleri gerçekleştirilecek; halihazırda yürütülen iklim münazaraları 'Sıfır Atık' temalı konularla zenginleştirilecek. Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan temaya uygun etkinliklerle süreç sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarıyla desteklenecek.

Öğrencilerin aktif katılımıyla atık sanat sergileri, geri dönüşüm tesisi gezileri, kitap ve oyuncak takas şenlikleri ile 'Atıksız Gün' etkinlikleri planlanacak. Okul kulüpleri aracılığıyla yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen çalışmalar hayata geçirilecek. Ay içinde idrak edilecek önemli gün ve haftalar vesilesiyle uzmanların da rehberliğinde iklim değişikliği, çevre hassasiyeti ve güvenli atık yönetimi süreçlerine odaklanan kapsamlı farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

AİLELER DE DAHİL EDİLECEK

Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile eş güdüm sağlanarak Sıfır Atık uygulamalarının etki alanı genişletilecek. Ayrıca, aileler ve okul paydaşları da atık azaltma ve ayrıştırma süreçlerine yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarıyla sürece dahil edilerek Sıfır Atık kültürünün toplumun geneline yayılması hedefleniyor.