Nişanda Tiyatro Gösterisi!
Nişanda Tiyatro Gösterisi!

Nişanda Tiyatro Gösterisi!
28.03.2026 10:19
Samsun'da nişanlanan çift, 40 yıl sonraki hallerini skeçle canlandırdı, konuklardan büyük alkış aldı.

SAMSUN'da nişanlanan Ali Mesut Mızrakçı (33) ve Özge Şahin (35) çifti, merasim başlangıcında 40 yıl sonraki hallerini skeç haline getirip, tiyatro gösterisi yaptı. Mızrakçı, "5 gün boyunca 2 günde 1 prova yaptık. Herkesin keyif aldığını düşünüyorum" dedi.

Atakum ilçesinde Ali Mesut Mızrakçı ve Özge Şahin çifti, bir süre önce hayatlarını birleştirmeye karar verdi. 22 Mart'ta nişanlanan çift, merasimin başlangıcında 40 yıl sonraki hallerini skeç haline getirip, tiyatro gösterisi yaptı. Skeçe özel kıyafetler de giyen çift, nişan merasimine gelen davetlilerden alkış aldı.

'İZLEYENLER ŞOK OLDU'

Ali Mesut Mızrakçı, "Nişanlım ile çiğ köfte restoranımız var. Akademik olarak ameliyathane hemşiresiyim. Profesyonel tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır profesyonel olarak ilgileniyorum. Nişanlımla paylaşmak istedim bu konuyu. 'Yapabiliriz, deneyelim' dedi ve denedik. Güzel bir şey ortaya çıktı, misafirlerimize de sürpriz olmuş oldu. Provalar sıkışık geçti. Misafirler, şehir dışından gelmeye başlamıştı. Biz onlardan kaçarak, vakit buldukça prova yaptık. 15 gün boyunca 2 günde 1 prova yaptık. Herkesin keyif aldığını düşünüyorum. İzleyenler şok oldu. Nişanlanan bir çiftin törende skeç yapması farklı bir şeydi. Nişanlanan çiftin yaptığı bir skeci daha önce görmedik. Alkış tufanı koptu diyebilirim" dedi.

'GERİ DÖNÜŞLER HARİKA OLDU'

Özge Şahin ise "Tatlı ve ekmek şefiyim. Amerika'da 6 yıl yaşadığım dönemde burada uzmanlaştım ve şef oldum. Ben asla yapamayacağımı düşünüyordum. İlk zamanlarda çok gerildim, provalarda unutuyordum söyleyeceğim şeyleri. Tam sahneye çıktığımızda her şey doğaçlama gelişti. Mesut'un bana verdiği güven vardı, onun yanımda oluşu bana yetti. Geri dönüşler harika oldu, yüzükleri amcam ile Mesut'un dayısı kesti. Yanımıza geldiklerinde gözleri kıpkırmızıydı. Sürekli ağlamış ve duygulanmışlardı. 'Demek ki başarmışız' dedim. 40 yıl sonraki yaşlı nene ve dedeyi oynarken duygulanıyordum. Bazen de gece uyurken bir anda '40 yıl olmuş' diye söylemeye başlıyordum. Telefonda skeçleri konuşurken uyuduğumu biliyorum. Mesut'un giydiği yelek, 10 yıl önce vefat eden babamın. Benim giydiğim yelek ise annemin. Gençlik zamanında giyiyorlardı, babam için anlamlı olmasını istedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişanda Tiyatro Gösterisi! - Son Dakika

