Nizip Belediyesi\'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Nizip Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Ali Doğan başkanlığında yapıldı.
İlk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve komisyon üyelikleri belirlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Ali Doğan, karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde seçim çalışmalarını tamamlayıp güzel bir seçim dönemini geride bıraktıklarını ifade etti.
Tek amaçlarının Nizip'e en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:
"2024-2029 tarihleri arasında 5 yıl süreyle Nizip'imiz için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte şehrimize yakışır hizmetleri ortak karar alarak yapmaya başlayacağız. Şimdiden alacağımız kararların, yapacağımızın hizmetlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin"
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