Nizip'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalınması Olayında 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Nizip'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalınması Olayında 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, mağdurun akrabası M.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

22.07.2024 20:31
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin, mağdurun akrabası M.Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalınması Olayında 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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