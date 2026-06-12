Nizip\'te 30 Milyon Avroluk Hibe Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nizip Ticaret Odasından (NTO) yapılan açıklamaya göre, toplantıda, yatırımcılara yönelik 30 milyon avroluk hibe programının detayları paylaşıldı.

NTO toplantı salonunda düzenlenen programa, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda üyeleri katıldı.

Toplantıda TKDK uzmanları tarafından, IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında desteklenecek sektörler, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri hakkında sunum yapıldı.

Sunumda, çağrı dönemi kapsamında et, süt, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile soğuk hava depolarına yönelik yatırımların destekleneceği belirtildi.

Program kapsamında süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezleri, kesimhaneler ile et işleme ve parçalama tesisleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve soğuk hava depoları ile su ürünleri ve yumurta işleme tesislerinin destekleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, tarım ve gıda sanayisinde yüksek üretim potansiyeline sahip Nizip'in uluslararası fonlardan daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.

Özyurt, 30 milyon avroluk bütçenin bölgedeki üretici ve sanayiciler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Nizip Ticaret Odası olarak üyelerin hibe programlarından en üst düzeyde faydalanabilmesi için destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Başvuruların 12 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.