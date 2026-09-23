Nizip'te bahçeye devrilen otomobil kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nizip'te bahçeye devrilen otomobil kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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Nizip\'te bahçeye devrilen otomobil kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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Sürücüsünün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, dün akşam Nizip Fıstıkkent yolu üzerinde fıstık bahçesine devrildi. Kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, otomobildeki 4 ve motosikletteki 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde önündeki motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin fıstık bahçesine devrildiği kazada Umut Sezer (16) öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam Nizip ilçesi Fıstıkkent yolu üzerinde meydana geldi. M.E.K., kullandığı 34 CYU 399 plakalı otomobille önündeki H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki fıstık bahçesine uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Umut Sezer'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nizip'te bahçeye devrilen otomobil kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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