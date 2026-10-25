Nizip'te iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 28 yaşındaki kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Dün Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan Murat Yıldız (28) tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nizip ilçesinde dün iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.