Nizip'ten 326 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nizip'ten 326 Milyon Dolar İhracat

Nizip\'ten 326 Milyon Dolar İhracat

Nizip Ticaret Odası, 2023 yılında 326 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu.

09.01.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçeden geçen yıl 326 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip ve Karkamış'ın ihracatta elde ettiği önemli başarıların, bölgedeki iş insanlarının kararlılığı ve NTO'nun liderliğinde hayata geçirilen projeler sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mehmet Özyurt, 2024 yılı sonu itibarıyla Nizip ilçesinden 326 milyon 571 bin, Karkamış'tan ise 1 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Her iki ilçenin 123 ülkeye ihracat yaparak bölgesel ve ulusal ölçekte dikkati çekici bir başarıya imza attığını anlatan Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı ihracat verilerimiz, ilçemizin giderek güçlenen ekonomik yapısını ve uluslararası ticaretteki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Nizip, 2011 yılında yalnızca 25 milyon dolar olan ihracatını bugün 326 milyon doların üzerine çıkarak her yıl artan büyük bir ivme yakalamıştır. Bu başarının arkasında sanayicilerimizin azmi, ihracatçılarımızın gayreti ve odamızın ihracat odaklı projeleri ve lobicilik çalışmalarımız kapsamında ilçemize kazandırılan Nizip Gümrük Müdürlüğü yatmaktadır. Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin ihracat üzerindeki olumlu etkileri ve Nizip OSB'deki firmalarımızın performansı sayesinde ihracat rakamlarımız her geçen yıl artıyor. Yeni organize sanayi bölgesi olan Nizip 2. OSB'nin devreye girmesiyle, bu rakamları daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Özyurt, Karkamış, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Nizip, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'ten 326 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nizip'ten 326 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.