NKÜ Basketbol Takımı, Şampiyonluk Dünürünü Kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorum Belediyesi'ni 77-75 yenerek sezonu şampiyon tamamlayan takımın sporcuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Ziyarette sporcularla sohbet eden Soytürk, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik etti.

Soytürk, yeni ligde başarılar diledi.

Ziyarette, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı ve üniversite Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.