NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri \'ŞAHİ\' otonom aracında yüzde 95\'e ulaştı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 3 yıllık çalışma sonucunda hiçbir insan müdahalesine veya sürücüye ihtiyaç duymadan endüstride ve ulaşımda kullanılabilecek 'ŞAHİ' ismini verdikleri otonom araç üretti.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde; bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim gören Yağmur Fersah, Emin Bayraktar, Fevzi Coşkun, İlker Caymaz, Orçun Efe Demir, Ege Kanuroğlu, Talha Ahmet Akyasan, Zeynep Öğreden, Büşra Keskin, Elifnur Tabala, Elif Uyanık, Ceren Şalcı ve İlkin Suleymanov'dan oluşan öğrenci topluluğu, 3 yıl önce otonom araç üretimine yönelik başlattıkları projenin sonuna geldi. Fakültede aldıkları teorik ve pratik bilgilerden yola çıkan öğrenciler hem endüstride hem de ulaşımda kullanılabilecek otonom araç üretti. Araca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde kullandığı topların da ismi olan 'ŞAHİ' adını veren öğrenciler, başta TEKNOFEST olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda da ilgi odağı oldu.

'KARGO, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALANLARINDA KULLANILABİLECEK'

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin projenin ikinci aşamasında aracı daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Tecer, "TEKNOFEST gençliği dediğimiz bir atmosfer içerisinde, öğrencilerimizin motivasyonuyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu otonom araç da bunlardan bir tanesi. Bunun bir sonraki versiyonu için de çalışmalar başladı" dedi. Fakültede kurulmaya başlanan TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüreceğini belirten Tecer, "Aynı zamanda fakültemiz TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi seçimlerine katıldı ve seçildi. Dolayısıyla binamızda böyle bir atölye kurulumu şu anda gerçekleşiyor. Bu kurulduktan sonra da buradaki çalışmalar, daha üst seviyede, daha nitelikli sonuç elde edecek hale dönüşecektir. Bu araç çeşitli endüstriyel kuruluşlarda; kargo, lojistik ve ulaşım alanlarında kendiliğinden ortamı okuyabilen, sensörleriyle engelleri ve bariyerleri görebilen, bunlara göre pozisyon ve konum alabilen bir özelliğe sahip. Bu geliştikten sonra pek çok sektörde ve pek çok alanda insanın karar vereceği aşamaları biraz daha kolaylaştırarak, biraz daha profesyonel bir sonuç elde etmeye dönük olacaktır" diye konuştu.

'İNSAN FALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAKTIR'

Projenin insan faaliyetlerini kolaylaştıracağının altını çizen Tecer, "Ülkemizde savunma sanayinde büyük başarılara imza atıldı. İnsansız hava araçları, bununla alakalı savaş gereçleri üretimi yapıldı. Fakat sivil hayattaki otonom araçlar biraz daha zayıf kaldı. Bu araç o anlamda sivil hayattaki insan faaliyetlerini kolaylaştıracak amaçlara hizmet edecektir. Ulaşımda, lojistik firmasında organize gerektiren başka sivil hayatla ilgili bütün süreçleri bu otonom araç ve gereçle geliştirilen yazılım daha kolay hale ve daha verimli hale getirebilecektir" dedi.

'VERİMLİLİĞİ MAKSİMUMA ÇIKARMAK HEDEFİMİZ'

Projede yer alan makine mühendisliği bölümü öğrencisi Yağmur Fersah, amaçlarının insan gücünü en aza indirmek olduğunu söyledi. Fersah, "Bu proje şu şekilde aklımıza geldi. Ülkemizde gelişmekte olan savunma sanayisinin ciddi yol aldığını görüyoruz. Ama endüstriyel ve sivil anlamda bir açık olduğunu fark ettik. Arkadaşlarımla nasıl bir proje geliştirebiliriz diye düşündük. Bu sürede TEKNOFEST'te robotaksi binek otonom yarışmasını gördük ve buna katılmaya karar verdik. Dört birimden oluşuyoruz, elektrik, mekanik, yazılım ve raporlama olarak. Arkadaşlarımla çalışmalar yaptık ve aracımız ortaya çıktı. Bu araç genelde aslında otonom olduğu için insansız sürücü olan birçok alanda kullanılacak. İnsan gücünü en aza indirerek verimliliği maksimuma çıkarmayı hedefliyoruz aslında bu projede" diye konuştu.

'UZUN SÜREN BİR PROJE'

Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Emin Bayraktar da projenin yazılımının uzun sürdüğünü belirterek, "Projenin yazılımı uzun sürdü. Bu tamamen otonom bir araç olduğu için bunun yazılımı çok katmanlı. İçinde farklı algoritmalar var, farklı karar verme aşamalarından geçiyor. Aslında algoritmanın içinde saniyelik, hatta mili saniyelik görüntü işliyor. Farklı sensörlerden gelen verileri işliyor. O yüzden yazılımı birazcık zor oldu ama arkadaşlarımız altından kalkabiliyorlar. Otomasyon sistemi zaten ilk günden beri, sanayi sistemini çok rahatlatıyor. Endüstriyeli çok rahatlatıyor. Bu anlamda çok iyi bir gelişme. Aslında herkes için çok iyi bir gelişme. Herkes verimliliği arttırıp, insanı aradan çıkartmak istiyor aslında. O yüzden endüstride böyle bir açık var ve insanlar buraya doğru yönelmeye yöneliyorlar. Projemiz üç yıllık, bir araç şu an ve halen tam bitmiş değil. Yüzde 95 bitirdik bunu ancak bazı finansal, maddi destekler eksikliğinden dolayı ve yazılımsal anlamda yaşadığımız birkaç sorundan dolayı yüzde 95'inde kalabildik. Tabii ki bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu aracı tamamen bitirip, tam otonom, sokakta da gidebilecek hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.