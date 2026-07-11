NKÜ\'de Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen ücretsiz yaz dönemi sportif kursları başladı.

Üniversitenin Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, jimnastik, koşu ve tenis branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim görüyor.

Yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen kurslarda, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve spor yapma alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.

Kurslarda katılımcılar, temel spor becerilerini geliştirmenin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve dayanıklılık gibi kazanımlar da elde ediyor.