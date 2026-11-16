NKÜ'den Prof. Bahar, beklenmedik donların meyve üretimini riske attığını söyledi - Son Dakika
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NKÜ'den Prof. Bahar, beklenmedik donların meyve üretimini riske attığını söyledi

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NKÜ\'den Prof. Bahar, beklenmedik donların meyve üretimini riske attığını söyledi
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NKÜ'den Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı donların alışılmadık mevsim ve bölgelerde görüldüğünü belirtti. Bahar, Gaziantep'te sıfırın altında 2 derece görüldüğünü, elma, üzüm, Trabzon hurması ve muşmulanın risk altında olduğunu kaydetti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı don olaylarının alışılmış mevsimlerin dışında ve daha önce risk taşımayan bölgelerde görülmeye başlandığını belirterek, bu durumun meyve üretiminde kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin sıcaklık dengelerini etkilediğini, buna bağlı sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donlarının tarımsal üretim açısından önemli bir risk haline geldiğini söyledi.

İklim koşullarındaki değişkenliğin arttığına dikkati çeken Bahar, üreticilerin daha önce don beklemediği dönemlerde ve bölgelerde de bu tehlikeyle karşılaşabildiklerini ifade etti.

Gaziantep'te mevsim normallerinin dışında sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğünü gözlemlediklerine işaret eden Bahar, "Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimalle bu tip şeylerle daha sık karşılaşacağız çünkü iklimdeki kararsızlık, değişkenlik giderek artıyor. O bakımdan hiç beklemediğimiz zamanda, hiç beklemediğimiz yerlerde don olaylarıyla karşılaşabiliriz." dedi.

Bazı meyve türleri daha fazla risk altında

Sonbahar donlarının özellikle yüksek rakımlı alanlarda yetiştirilen ve olgunlaşması geç döneme kalan meyveleri olumsuz etkileyebildiğini belirten Bahar, elma, üzüm, Trabzon hurması ve muşmulanın risk altındaki ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Bahar, üreticilerin don zararını azaltmak için bilimsel ve teknik yöntemlerden yararlanabileceklerini dile getirerek, bahçelerde mini yağmurlama sistemleriyle bitkilerin üzerine su püskürtülmesinin koruyucu uygulamalardan biri olduğunu anlattı.

Don sobalarının da uluslararası düzeyde kullanılan yöntemler arasında bulunduğunu ifade eden Bahar, bu sistemlerle bahçelerin ısıtılabildiğini, hava karıştırıcı pervanelerin de sobalarla birlikte kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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