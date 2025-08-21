NKÜ Genel Sekreteri Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Saygı ve Turanlı bir süre sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Turanlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Saygı'ya teşekkür etti.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı yazılı açıklamada, yol yapım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Nallar, "İlçemizde ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da ekmek üreten iş yerleri denetlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ekmek üreten iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimde, işletmelerin gramaj ve tarife kurallarına uyup uymadığı, üretim alanlarının temizliği ve personelin kişisel hijyen kuralları incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.