Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğü arasında 200 kişinin istihdam edilmesini öngören İşgücü Uyum Programı protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ile İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen protokole imza attı.

Program kapsamında istihdam edilecek 200 kişi, üniversite kampüsü ile Rektörlüğe bağlı 21 akademik ve idari birimde geçici süreyle görev yapacak.

Katılımcılar, üniversitenin kamusal alanlarındaki temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına destek verecek.

Program kapsamında ayrıca katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık ile iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek.

Katılımcıların günlük ücret karşılığında görevlendirileceği programla hem istihdamın desteklenmesi hem de üniversitenin hizmet alanlarındaki çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.