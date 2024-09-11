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NKÜ'den Uygulamalı Drama Etkinliği

NKÜ\'den Uygulamalı Drama Etkinliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli akademisyenler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde uygulamalı drama ve oryantasyon etkinliği düzenledi. Etkinlik, yabancı dil derslerinin içeriğini çeşitlendirip renklendirmek ve öğretim elemanlarının eğitmen olma durumuna adaptasyon süreçlerine dair yeni bakış açıları kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

11.09.2024 13:19
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli akademisyenleri Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde uygulamalı drama ve oryantasyon etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılı öncesinde belirlenen takvim doğrultusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilerine yönelik olarak kapsamlı oryantasyon etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Öğretim elemanları iki hafta, öğrenciler ise bir hafta boyunca eğitime ve bilgilendirme seminerlerine tabi tutuluyor.

Akademisyenlere yönelik yapılan uygulamalı drama etkinlikleri, yabancı dil derslerinin içeriğini çeşitlendirip renklendirmek ve öğretim elemanlarının 21. yüzyılda eğitmen olma durumuna adaptasyon süreçlerine dair yeni bakış açıları kazanmalarını desteklemek amacını taşıyor.

NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler de bu tür etkinliklerle akademisyenlerin eğitim öğretimi sınıf dışına taşımalarının sağlanması olduğunu belirtti.

Oryantasyon eğitimlerinde alanında uzman eğiticiler ile çalışmaya dikkat ettiklerini belirten Göçerler, "Bu gibi çalışmalarda hedef kitle her ne kadar üniversitede yabancı dil öğreten eğiticiler gibi görünse de milli eğitim camiasında görev alan öğretmenlerimiz de basında ve diğer sosyal medya mecralarında okudukları haberler sayesinde bizlere danışabilirler ve böylece uygulamanın yaygın etkisini arttırma şansı bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Arkeoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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