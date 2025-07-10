NNYÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
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NNYÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı

NNYÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı
10.07.2025 12:31
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törene, NNYÜ Mütevelli Heyeti Üyesi İrfan Başyazıcıoğlu, NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verildiği tören, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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