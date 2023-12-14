NNYÜ Öğrencileri Lösemili Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin (NNYÜ) desteğiyle NNYÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Mühendislik Fakültesinde "Yeni yıl size şans, miniklere umut olsun" sloganıyla gerçekleştirilen kermeste öğrenci, akademik ve idari personelin evlerinden getirdikleri yiyecekler, yeni yıla özel bileklikler, hediyelik eşyalar, kıyafetler ve el yapımı takılar satışa sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, kermesin lösemili çocuklar yararına düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal sorumluluk duyarlılığı gösteren öğrencilere teşekkür eden Özsoylu, kermesten elde edilecek gelirin Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacağını bildirdi.