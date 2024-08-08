Nobel Ödüllü Muhammed Yunus Bangladeş'te Geçici Hükümet Başkanı Oldu - Son Dakika
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Nobel Ödüllü Muhammed Yunus Bangladeş'te Geçici Hükümet Başkanı Oldu

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başladı.

08.08.2024 20:17
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Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başladı.

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçici hükümet için yemin töreni düzenlendi.

Törende başdanışman sıfatıyla geçici hükümetin başına getirilen Yunus, yemin ederek resmen görevi aldı.

Yabancı diplomatlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve iş insanlarının yer aldığı törene Hasina'nın partisi Avami Birliği'nden temsilci katılmadı.

Nobel ödüllü Yunus kimdir?

Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Muhammed Yunus, "yoksulların bankacısı" olarak tanınıyor.

Çok sayıda mali suçlamadan ötürü Bangladeş'te mahkum edilen Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı.

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve diğer birçok ünlü ismin de bulunduğu bir grup, Şeyh Hasina'ya mektup göndererek Yunus hakkındaki yasal sürecin askıya alınmasını istemişti.

Muhammed Yunus, kurmuş olduğu Grameen Bankası ve öncü çalışmalarından dolayı 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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