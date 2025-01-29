Noem: ABD'nin Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
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Noem: ABD'nin Güvenliği Tehlikede

Yeni İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'yi tehdit eden yabancı hükümetlere dikkat çekti.

29.01.2025 01:46
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NEW ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'yi "devirmek isteyen tehlikeli, kötü, yabancı hükümetler" olduğunu söyledi.

Noem, göreve başlamasının ardından kurum çalışanlarıyla ilk defa bir araya geldiği programda, ABD'nin yüz yüze olduğu bazı güvenlik zorluklarına dikkat çekti.

"Bazı zorluklarımız var. Dünya tehlikeli bir yer ve bizi devirmek isteyen tehlikeli, kötü, yabancı hükümetler var." diyen Noem, Amerikan anavatanında bulunan herkes için, bakanlık olarak "ilk savunma hattı" olacaklarını belirtti.

Suça karışmış düzensiz göçmenleri ülkeden gönderme çabalarına atıfta bulunan Noem, ABD'de yaşamak isteyenlerin ülkeye kabulü ve sınır dışı edilmesi konusunda yargı tarafından verilmiş yetkilere sahip olduklarını hatırlattı.

Noem, "Bu ülkeyi korumak için sahip olduğumuz tüm yasal yetkileri kullanacağız çünkü özgürlüğün kalan tek son ışığı burası." diye konuştu.

İç Güvenlik Bakanlığının misyonunu ve personelini desteklemek için ek kaynak sağlamanın önemini vurgulayan Noem, bu konuda elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kristi Noem

ABD Başkanı Donald Trump, South Dakota Valisi Kristi Noem'i sınırlar, siber tehditler, terörizm ve acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere ABD güvenliğini denetlemede kilit rol oynayan İç Güvenlik Bakanlığı görevine atamıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de vali seçilen Noem, Trump'ın 2023'teki yeniden seçilme teklifini destekledi ve bir dizi kampanya mitinginde Trump'a katıldı. Noem, kampanyanın başlarında başkan yardımcılığı için potansiyel bir aday olarak görülüyordu.

Noem'in geçen yıl bahar aylarında çıkan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tanıştığını iddia etmesi ve 14 aylık köpeği Cricket'i eğitimde başarısız olduğu için vurarak öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Noem: ABD'nin Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

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