Noem Meksika Sınırında İncelemede - Son Dakika
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Noem Meksika Sınırında İncelemede

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Meksika sınırında devriyeleri gözlemlemek için inceleme yaptı.

03.02.2025 06:16
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, at sırtında kovboy şapkasıyla devriyeleri gözlemlemek için Meksika sınırında incelemelerde bulundu.

Noem X hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün güney sınırındayım, neler olup bittiğini ve sınır devriye unsurlarımıza en iyi şekilde nasıl destek olabileceğimizi ilk elden görmek için" ifadesini kullandı.

Paylaşımın videosunda, atı üzerinde konuşan Noem, sınır devriyelerini gözlemlemek amacıyla Del Rio'da bulunduklarını, sahada görevli unsurlarla vakit geçireceğini bildirdi.

Videoda Noem, "Gerçekten hangi zorlukların olduğunu ve hangi ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını görüp bu sınırlardan gelen suç aktörleriyle başa çıktığımızdan emin olmalıyız." dedi.

ABD basınında Bakan Noem'in, kendini "kovboy kızı" olarak tanımlaması ve babasıyla çiftlik anılarını paylaşmasıyla tanındığına vurgu yapılıyor.

Kristi Noem

ABD Başkanı Donald Trump, South Dakota Valisi Kristi Noem'i sınırlar, siber tehditler, terörizm ve acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere ABD güvenliğini denetlemede kilit rol oynayan İç Güvenlik Bakanlığı görevine atamıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de vali seçilen Noem, Trump'ın 2023'teki yeniden seçilme teklifini destekledi ve bir dizi kampanya mitinginde Trump'a katıldı. Noem, kampanyanın başlarında başkan yardımcılığı için potansiyel aday olarak görülüyordu.

Noem'in geçen yıl bahar aylarında çıkan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tanıştığını iddia etmesi ve 14 aylık köpeği Cricket'i eğitimde başarısız olduğu için vurarak öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, İnceleme, Güncel, Dünya, Son Dakika

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