NÖHÜ'de Akıllı Sera Eğitim Programı - Son Dakika
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NÖHÜ'de Akıllı Sera Eğitim Programı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrencilerini akıllı sera teknolojileri ile geleceğe hazırlıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) öğrenciler, tarımı yapay zeka, sensör ve otomasyon teknolojileriyle buluşturan Akıllı Sera Teknolojileri Programı'nda, geleceğin üretim sistemlerine hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, iklim krizi, küresel ısınma, su kaynaklarının azalması ve dünya nüfusunun artması, tarımsal üretimde yeni yöntemlere duyulan ihtiyacı artırıyor.

Geleneksel üretim yöntemlerinin yerini sensörler, otomasyon sistemleri, yazılımlar, robotlar ve yapay zeka destekli uygulamalarla yönetilen "akıllı seralar" alıyor.

Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Akıllı Sera Teknolojileri Programı, tarımsal üretim bilgisini, dijital teknolojilerle bir araya getiriyor.

Öğrenciler programlama, yapay zeka, makine öğrenimi, otomasyon, elektrik-elektronik, teknik çizim ve bilgisayarlı tasarım gibi alanların yanı sıra bitki biyolojisi, toprak ve bahçe bitkilerine yönelik dersler alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı, gıda güvenliği ve dijital dönüşümün tarım sektöründe yeni uzmanlık alanlarını ortaya çıkardığını belirterek, yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarını bu dönüşüme uygun şekilde yenilediğini ifade etti.

Tarımın, stratejik öneminin her geçen gün artan alanlardan biri olduğuna işaret eden Özvar, sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve teknolojinin üretim süreçlerine daha fazla entegre edilmesi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özvar, Akıllı Sera Teknolojileri Programı'nın tarımı bilişim, yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle buluşturan yapısıyla, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen öncü programlardan biri olduğunu kaydetti.

"Tarımın yapay zeka dışında kalması beklenemezdi"

NÖHÜ Bor Meslek Yüksekokulu Akıllı Sera Teknolojileri Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Arslan, geçmişte geleneksel yöntemlerle yürütülen üretim faaliyetlerinin bugün yapay zeka teknolojileriyle farklı bir aşamaya taşındığını belirtti.

Dünyanın en önemli ve giderek tükenen kaynaklarından birinin "su" olduğunu vurgulayan Arslan, akıllı sera teknolojilerinin daha az su kullanarak, tarımsal çıktıları artırmayı, çeşitlendirmeyi ve daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladığını ifade etti.

Akıllı sera teknolojilerinin dijital dönüşümün merkezindeki mesleklerden biri olduğunu belirten Arslan, sensörler, robotlar ve dijital sistemler sayesinde tarımın dönüştürüldüğünü, üretim ve kazancın artırıldığını vurguladı.

Yapay zekanın günümüz dünyasının gerçeği ve geleceğin teknolojisi olduğunu kaydeden Arslan, "Yapay zeka, elinin değdiği bütün alanları değiştiriyor, dönüştürüyor ve kendisi bizzat gelecek haline geliyor. Tarımın yapay zeka dışında kalması beklenemezdi. Biz tarıma yapay zekayı değdiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Hayalim topraksız tarım serası kurmak"

NÖHÜ Akıllı Sera Teknolojileri Programı birinci sınıf öğrencisi Şule Can ise gıdanın ve sürdürülebilirliğin devamını sağlamak, yaşamı daha verimli biçimde sürdürmek istediği için bu alana yöneldiğini belirtti.

Aldığı eğitimin iş hayatında kendisini diğer kişilerden öne taşıyacağına inandığını söyleyen Can, "Hayalim topraksız tarım serası kurmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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