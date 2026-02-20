NÖHÜ'den 14 Makale Q1 Dergilerde Yayımlandı - Son Dakika
NÖHÜ'den 14 Makale Q1 Dergilerde Yayımlandı

20.02.2026 12:44
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ocak ayında Q1 dergilerde 14 makale yayımladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) akademisyenlerinin 14 makalesi, ocak ayında Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dergilerde yayımlanan çalışmalar, hem araştırma kalitesinin hem de uluslararası akademik görünürlüğün önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Üniversite, bu çalışmalarla uluslararası düzeyde yüksek etki değerine sahip dergilerde yayın üretimini artırmayı, akademik işbirliklerini güçlendirmeyi ve bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen başarılardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Üniversite vizyonun bu doğrultuda devam edeceğini belirten Uslu, "Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde en üst dilimde yer alan dergilerde gerçekleştirdiği bu yayınlar, üniversitemizin bilimsel vizyonunun ve araştırma odaklı gelişim anlayışının somut bir göstergesidir. Nitelikli araştırmayı desteklemeye ve akademik üretkenliği teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Başarıya katkı sunan akademisyenlere üniversitemiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
