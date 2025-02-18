NÖHÜ'den Yaşam Boyu Eğitim Kursları

Güncel

NÖHÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nden yaşam boyu eğitim ve öğretimi destekleyici kurslar

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yaşam boyu eğitim ve öğretimi destekleyerek sürdürülebilir eğitim programları düzenliyor.

Üniversite öğrencilerine, personeline ve vatandaşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler veren merkezde düzenlenen kursların yüz yüze ve online olarak yapıldığını aktaran Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Yalçın; amaçlarının üniversite şehir işbirliğini sağlayarak, üniversite ve şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Yalçın; Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sürekli Eğitim Merkezi kurulduğu günden bu yana ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerine çeşitli şekillerde kurs ve seminerler düzenlemekte. Üniversite öğrencilerinin dışında Niğde halkı ve uluslararası düzeyde de paydaşlara ihtiyaç duyulan konularda destek oluyoruz. Çok sayıda kurslarımız var. İngilizce, Almanca, Rusça kursları, ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik kurslar, YDS, drama, diksiyon, aile danışmanlığı, yoga, aşçılık, gitar, piyano, bağlama ve ney kursları veriyoruz. Niğde bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerimize destek olmak için verdiğimiz hayvancılıkla ilgili kurslarımız da var."

"Verilen eğitimler şehrin gelişimine katkı sağlıyor"

Kursların yüz yüze ve online şeklinde yapılmasının uluslararası düzeyde katılımcılar için büyük avantajlar sağladığını dile getiren Prof. Dr. İbrahim Yalçın; merkezde verilen eğitimlerin öğretim elemanları tarafından verildiğini belirtti. Yalçın; "Sürekli Eğitim Merkezi'nin varlığı, özellikle gelişen, ilerleyen Niğde için ciddi bir katkı saplıyor. Rektörümüz, Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde'deki diğer yöneticilerimiz bizlere ciddi destekler veriyor. Bu kurslar üniversitemiz bünyesindeki öğretim elemanlarımız tarafından veriliyor. Hocalarımız kendi alanında uzman olan kişiler. Sürekli Eğitim Merkezi'nin başarısı, sadece bizim için değil Niğde için de bir başarı vesilesi oluyor. Gün geçtikçe daha da ileriye gidiyoruz. Faaliyet alanlarımızı, kurs konularımızı genişletiyoruz ve ciddi şekilde bölgemize etkin şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda, teorik ve uygulama ile verilen eğitimlerde katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarının ardından başarılı olanlar ise eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.