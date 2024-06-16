NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu mesajında, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırarak paylaşmanın tadına ulaştıran Kurban Bayramı'nı karşılıyor olmanın sevinci içinde olduklarını belirtti.

Bayramların, güzellikleri ve mutluluğu artıran, maneviyatı yükselten en özel günler olduğunu aktaran Uslu, "Kurban Bayramı da yine yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım ellerinin uzatıldığı rahmet ve mağfiretin en çok hissedildiği bayramlarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutlar, bayramın aziz milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.