NORAD, Rus Uçaklarını Engellemek İçin Havalandı

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

NORAD'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) 19 Şubat'ta, iki Tu-95, iki Su-35 ve bir A-50 uçağı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "NORAD, uçakları Alaska ADIZ'inden ayrılana kadar engellemek, kesin olarak tanımlamak ve eşlik etmek için iki F-16, iki F-35, bir E-3 ve dört KC-135 uçağı havalandırdı." ifadesi kullanıldı.

CBS News'in haberinde, Rus uçaklarının, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği ve Rusya'nın, Alaska ADIZ'deki faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirilmeyen düzenli bir olay olduğu belirtildi.

Alaska ADIZ, ABD ve Kanada'nın egemen hava sahasının bittiği yerde başlayan, uluslararası hava sahasının bir bölümü olarak tanımlanıyor.