NORAD, Rus Uçaklarını Engellemek İçin Havalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NORAD, Rus Uçaklarını Engellemek İçin Havalandı

20.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD savaş uçakları, Alaska açıklarında Rus uçaklarına eşlik etti; tehdit olarak değerlendirilmedi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

NORAD'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) 19 Şubat'ta, iki Tu-95, iki Su-35 ve bir A-50 uçağı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "NORAD, uçakları Alaska ADIZ'inden ayrılana kadar engellemek, kesin olarak tanımlamak ve eşlik etmek için iki F-16, iki F-35, bir E-3 ve dört KC-135 uçağı havalandırdı." ifadesi kullanıldı.

CBS News'in haberinde, Rus uçaklarının, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği ve Rusya'nın, Alaska ADIZ'deki faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirilmeyen düzenli bir olay olduğu belirtildi.

Alaska ADIZ, ABD ve Kanada'nın egemen hava sahasının bittiği yerde başlayan, uluslararası hava sahasının bir bölümü olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Savunma, Alaska, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NORAD, Rus Uçaklarını Engellemek İçin Havalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:54:36. #7.11#
SON DAKİKA: NORAD, Rus Uçaklarını Engellemek İçin Havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.