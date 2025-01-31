Normal Doğum Buluşması Ümraniye'de - Son Dakika
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Normal Doğum Buluşması Ümraniye'de

Normal Doğum Buluşması Ümraniye\'de

Anne adayları için düzenlenen etkinlikte doğum süreci ve eğitimlerin önemi vurgulandı.

31.01.2025 16:48
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları birimince düzenlenen "Normal Doğum Buluşması"nda anne adayları, ebeler ve hastanenin Gebe Okulu mezunları bir araya geldi.

Hastanenin Turkuaz Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Kerem Tolan, ilk çocuğunu beklerlerken eşiyle birlikte Gebe Okulu'na gittiklerini ve burada aldıkları eğitimin çok büyük faydasını gördüklerini belirtti.

Gebelerde, ebeler vasıtasıyla bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine işaret eden Tolan, "Öğrendikçe, bildikçe insanların çekinceleri azalıyor ve doğumdan korkuları kalmıyor. Gerçekten normal, doğal olanın daha doğru olduğunu anlatmamız bu tip girişimlerde önem arz etmekte." dedi.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Murat Muhcu, Gebe Okulu'nda eğitimlerin verimli geçtiğine işaret ederek, tecrübelerini paylaşmaları amacıyla gebeleri, lohusaları ve ebeleri buluşturduklarını anlattı.

Doğumhanede uygulanan Rebozo Tekniği ile ilgili gebeleri bilgilendiren ebe Hayriye Özelçi, tekniğin aslında "ebe kuşağı" denilen bir teknik olarak Anadolu'da kullandığını aktararak, "Doğumhaneye gelindiğinde doğumun hızlanmasında annenin dayanamayacağı yerde destek olmak ya da anneyi rahatlanmak ve bunun normal bir süreç olduğunu ifade edebilmek, süreci kolaylaştırmak için kullandığımız bir yöntem. Rebozo yönteminde doğal pamuktan yapılmış, 2 metre uzunluğunda, 70 santimetre genişliğinde bir şal kullanılmaktadır." diye konuştu.

Programın sonunda, hastanede doğum yapan anneler, gebelik süreçlerinde edindikleri tecrübeleri diğer anne adaylarıyla paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Normal Doğum Buluşması Ümraniye'de - Son Dakika

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