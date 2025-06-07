North Carolina\'da Ev Partisi Saldırısı: 1 Ölüm, 11 Yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletindeki ev partisinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Catawba County Şerif Ofisinden eyaletin batısındaki Catawba County bölgesinde geçen hafta düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, 5-6 Haziran'da mahkemeye çıkarıldı, "birinci derece cinayete teşebbüs" suçlamasıyla dava açılan 4 zanlı tutuklandı.

Mahkeme, önce 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi ancak haklarında 10 suçlamanın daha yöneltilmesiyle tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Tutuklanan 4 zanlı, gelecek hafta yeniden hakim karşısına çıkarılacak.

Evde 2 Haziran'da parti verildiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Yerel saatle 00.45 sularında gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 80 el ateş edildiği ve olay yerindeki kişilerin bu esnada ya kaçtıkları ya da saklanmaya çalıştıkları bildirilmişti.

Saldırıda 58 yaşındaki Shawn Patrick Hood'un hayatını kaybettiği açıklanmıştı.