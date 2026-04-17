Norveç Başbakanı: Yakıt Krizine Önlemler Gelebilir

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleriyle oluşan krizin büyümesi halinde bazı önlemler alınabileceğini söyledi.

Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Başbakan Store, ülkesinde yakıt durumunun "normal" olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleriyle oluşan krize ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Store, Norveç'te alınacak önlemlere ilişkin, "Kriz büyürse önlem alabiliriz. Belki bu ilk etapta herkesin uygulayabileceği, gönüllü bir önlem olabilir. Mesela evden çalışma modeli daha çok uygulanabilir. Ancak durum daha da ciddileşirse çarkların dönmeye devam etmesi için kaynakları toplumun ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanmaya öncelik vermemiz gerekebilir." dedi.

Yakıt stoklamanın şu an için gereksiz olduğuna işaret eden Store, "Mevcut durum daha çok jet yakıtlarıyla ilgili. Bence insanlar jet yakıtı stoklamamalı." ifadelerini kullandı.