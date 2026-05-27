Norveç, Fransa'nın Nükleer Şemsiyesine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç, Fransa'nın Nükleer Şemsiyesine Katıldı

27.05.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Norveç'in nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmasını duyurdu; iki ülke stratejik işbirliğini güçlendiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Norveç'in, ülkesinin nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı kabul ettiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, toplantıda yaptığı konuşmada, "Norveç, bugün Avrupalıların ve Fransızların ortak güvenliği için değerli ve vazgeçilmez bir ortak." dedi.

Haziran 2025'te Norveç'in başkenti Oslo'da iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından güvenlik ve savunma gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeden gurur duyduğunu belirten Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine ilişkin, "Sayın Başbakan, Ile Longue'da ileri nükleer caydırıcılık olarak adlandırdığımız (girişimine) Norveç'in katılmasına onay verdiniz. Bu, ortaklığımız için çok önemli bir aşama ve son derece güçlü olan işbirliğimizin motoru olacak." diye konuştu.

Macron, Avrupa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğu bir bağlamda iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, bugün imzalanan Narvik Anlaşması'nın da bu amaçla hazırlandığını söyledi.

"İmzaladığımız bu anlaşma, iki ülkemiz arasında karşılıklı yardımlaşma ilkesini öngörüyor. Ordularımız arasında her düzeyde düzenli diyalogların kurulmasını sağlamaktadır." diyen Macron, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında hava savunması, Arktik ve uzay gibi birçok önemli alanda işbirliğinin güçlendirilmesini kapsadığını belirtti.

Macron, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğinin güçlenmesinin Avrupa savunmasına yönelik hedefleri destekleyeceğine işaret etti.???????

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde 2 Mart'ta yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini açıklamıştı.

"Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) modelimizi güçlendirmeliyiz." diyen Macron, yeni doktrini "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" olarak tanımlamıştı.

Macron, "ileri caydırıcılık" aşamasının Avrupalı müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Fransa, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç, Fransa'nın Nükleer Şemsiyesine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 00:23:16. #7.12#
SON DAKİKA: Norveç, Fransa'nın Nükleer Şemsiyesine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.