Norveç hibesi ve Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk 8. ödeme AB Konseyinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç hibesi ve Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk 8. ödeme AB Konseyinden geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk 8. düzenli ödemeye onay verdi. Bu ödemenin yaklaşık 800 milyon avroluk kısmı ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden sağlanacak; Norveç'in yaklaşık 92 milyon avroluk hibesi de kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşası ve reformlarını desteklemek amacıyla oluşturulan Ukrayna Fonu kapsamında 8. düzenli ödemenin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, fonun 8. düzenli ödemesi kapsamında aktarılacak tutarın yaklaşık 800 milyon avrosunun ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacağı belirtildi.

Ödeme kararının, Ukrayna'nın kendisinden beklenen 10 hedefi yerine getirmesinin ardından alındığı, Ukrayna'nın bugüne kadar yerine getirmesi gereken 95 hedeften 84'ünü tamamladığı ifade edildi.

Norveç'in dahli

Açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 92 milyon avroluk hibe sağlamasının da onayladığı bildirildi.

Norveç böylece "AB'nin Ukrayna Fonu'nda reformları ve yatırımları destekleyen bölüme katkı sağlayan ilk AB üyesi olmayan ülke" oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının akabinde Mart 2024'te yürürlüğe giren Ukrayna Fonu, ülkenin toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonu için 2027'ye kadar 50 milyar avronun üzerinde hibe ve kredi sağlanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
Dış PolitikaEkonomiNorveçGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 18:05:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Norveç hibesi ve Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk 8. ödeme AB Konseyinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei