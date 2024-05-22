Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i Tanıyacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i Tanıyacaklarını Açıkladı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin\'i Tanıyacaklarını Açıkladı

Filistin devlet başkanlığı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bu kararların Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına katkı sağladığı belirtildi. Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının uluslararası hukuk ilkeleriyle tutarlı olduğu vurgulandı. Filistin devlet başkanlığı, diğer ülkelere de Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu ve teşekkürlerini iletti.

22.05.2024 12:33
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Filistin devlet başkanlığı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin devlet başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz." ifadesi kullanıldı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Norveç Krallığı ve İrlanda Cumhuriyeti, geçen yıllarda Filistin halkının haklarını kararlı bir şekilde destekledi ve uluslararası forumlarda bu haklar lehine oy kullandı. Bu tutumların bir sonucu olan bu ilkeli karar, halkların sömürgecilikten ve baskıdan kurtulma, özgürlük, adalet ve bağımsızlık içinde yaşama hakkını tanıyan uluslararası hukuk ilkeleriyle tutarlıdır."

Açıklamada, İspanya'nın kararının, Filistin halkını ve onların toprakları ve anavatanları üzerindeki devredilemez ve meşru haklarını destekleme konusundaki istekliliğini yansıttığı belirtildi.

Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanımalarının istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Filistin devletini henüz tanımayan dünya ülkelerine, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına dayalı, uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüme uygun olarak barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme ve uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen Norveç Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti ve İspanya'nın yolunu takip ederek Filistin devletini tanımaları çağrısı yapıyoruz."

Filistin devlet başkanlığı, bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen kardeş ve dost ülke ve halklara teşekkür etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i Tanıyacaklarını Açıkladı - Son Dakika

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