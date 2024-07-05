Norveç'te 2022 saldırısı nedeniyle 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Norveç'te 2022 saldırısı nedeniyle 30 yıl hapis cezası

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen kanlı saldırıda suçlu bulunan Zaniar Matapour, 30 yıl hapse mahkum edildi. Bu ceza, Norveç'te şimdiye kadar verilen en uzun hapis cezası olarak kaydedildi. Mahkeme, Matapour'un ağırlaştırılmış terörizm suçunu işlediğine kanaat getirdi ve saldırının mağdurlarına ve diğer kişilere büyük zarar verdiğini vurguladı. Matapour'un avukatı ise kararı haksız bulduğunu belirterek temyize götürme tavsiyesinde bulundu.

05.07.2024 11:40
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OSLO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da yargılanan Zaniar Matapour, 2022 yılında gerçekleştirilen kanlı saldırı nedeniyle 30 yıl hapse mahkum oldu.

Cezanın, Norveç'te şimdiye kadar verilen en uzun hapis cezası olduğu belirtiliyor.

Mahkemenin Perşembe açıklanan kararına göre Matapour'un, Oslo saldırısında ağırlaştırılmış terörizm suçunu işlediğine kanaat getirildi. 25 Haziran 2022'de gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme, Matapour'un hem mağdurlara hem de olaydan şahsen etkilenenlerin dışındaki kişilere doğrudan büyük fiziksel ve psikolojik zarara yol açtığını vurguladı.

Mahkeme, bu yüzden yasadaki en üst sınırın uygulandığını ve en ağır cezanın verildiğini belirtti.

Kararı "haksız" bularak eleştiren Matapour'un avukatı, müvekkiline kararı temyize götürmesini tavsiye edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Norveç'te 2022 saldırısı nedeniyle 30 yıl hapis cezası - Son Dakika

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