Norveç'te 2022 saldırısı nedeniyle 30 yıl hapis cezası

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OSLO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'da yargılanan Zaniar Matapour, 2022 yılında gerçekleştirilen kanlı saldırı nedeniyle 30 yıl hapse mahkum oldu.

Cezanın, Norveç'te şimdiye kadar verilen en uzun hapis cezası olduğu belirtiliyor.

Mahkemenin Perşembe açıklanan kararına göre Matapour'un, Oslo saldırısında ağırlaştırılmış terörizm suçunu işlediğine kanaat getirildi. 25 Haziran 2022'de gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme, Matapour'un hem mağdurlara hem de olaydan şahsen etkilenenlerin dışındaki kişilere doğrudan büyük fiziksel ve psikolojik zarara yol açtığını vurguladı.

Mahkeme, bu yüzden yasadaki en üst sınırın uygulandığını ve en ağır cezanın verildiğini belirtti.

Kararı "haksız" bularak eleştiren Matapour'un avukatı, müvekkiline kararı temyize götürmesini tavsiye edeceğini söyledi.