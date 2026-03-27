Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç’te Yakıt Vergisi İndirimi Tartışması

27.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Parlamentosu, muhalefetin yakıt vergilerini düşürme önerisini kabul etti, hükümet tepki gösterdi.

Norveç Parlamentosu'nun (Storting), İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt ve gaz fiyatlarındaki artışla başlayan küresel enerji ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için benzin ve dizel üzerindeki vergilerin geçici olarak düşürülmesi kararına hükümetten tepki geldi.

Ülkede yayın yapan NRK, Muhafazakar Parti liderliğindeki muhalefet kanadının önerisi üzerine benzin ve dizel üzerindeki vergilerin geçici olarak düşürülmesine ilişkin önerinin parlamentoda oylandığını bildirdi.

Parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilen öneri kapsamında 1 Nisan-1 Eylül aralığında yakıt vergilerinde indirim uygulanacağı aktarıldı.

Azınlık durumundaki İşçi Partisi hükümeti ise muhalefet partilerinin önerisinin parlamentoda kabul edilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Jonas Gahr Store, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parlamentonun, hükümeti "hiçe sayarak" yakıt vergilerini düşüren öneriyi kabul etmesini eleştirdi.

Önerinin ülke bütçesine ciddi zarar vereceğini vurgulayan Store, "Bu durum işleri daha da kötüleştirebilir ve fiyat artışlarına, faiz oranlarının yükselme riskine katkıda bulunabilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Hükümet, Norveç, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:02:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.