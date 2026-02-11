Norveç'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Norveç'ten İsrail'e Sert Tepki

11.02.2026 18:29
Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol genişletme kararını kınadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolü genişletme kararını kınadıklarını bildirdi.

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eide, söz konusu kararın bölgenin statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı bir adım olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukuk kapsamında geçerli olmadığını vurguladı.

"Bu karar, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırıdır ve barışçıl bir çözüm ile bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini zayıflatmaktadır. Karar, Filistinlilerin yaşamını daha da dayanılmaz hale getirecektir." ifadelerini kullanan Eide, İsrail'in eylemlerinin Filistin'de, İsrail'de ve Orta Doğu'nun geri kalanında daha fazla huzursuzluk ve şiddete yol açmasından endişe duyduklarını dile getirdi."

Eide, İsrail makamlarına Filistinlilerle yapılan önceki anlaşmalara saygı göstermeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

"Filistinliler için durum son derece dramatik"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Dışişleri Bakanı Eide, başkent Oslo'da bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Başbakan Store, Abbas'ı Norveç'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Aynı zamanda Filistin'deki gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Biz burada bir araya gelirken, Filistinliler için durum son derece dramatik." dedi.

Filistin'deki savaş ve işgalin sona ermesini amaçladıklarını kaydeden Store, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasıdır. Gerçek bir iki devletli çözüm, yalnızca Filistinliler için değil, İsrailliler, Orta Doğu'nun istikrarı ve Avrupa'nın güvenliği için de hayati önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'e bağlı işgal altındaki topraklardaki sivil yönetim birimlerinin, uluslararası anlaşmalara göre Filistin yönetiminin idaresinde bulunan "A" ve "B" bölgelerinde de faaliyet göstermesine karar verdi.

Bu kararla İsrail, idari ve askeri olarak sorumlu olduğu yalnızca C Bölgesi'nde değil, Batı Şeria'nın tamamında işgalini derinleştirme ve yıkımlar yapma imkanı elde ediyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde "kültürel miras, arkeolojik alanlar, çevresel riskler ve su kaynakları" gibi gerekçeleri öne sürerek işgal ettiği topraklarda kuracağı sivil idarelerle işgalini genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Filistinlilere ait yapılar, çevreye veya su kaynaklarına zarar verdiği iddiasıyla yıkılabilecek ya da arkeolojik değer taşıdığı gerekçesiyle müsadere edilebilecek.

Kaynak: AA

