Norveç'ten Ukrayna'ya 50 Milyar Kron Destek

OSLO, 7 Mart (Xinhua) -- Norveç parlamentosu, 2025 yılında Ukrayna'ya yönelik desteği 50 milyar Norveç kronu (yaklaşık 4,59 milyar ABD doları) artırma kararı aldı.

Perşembe günü açıklanan söz konusu ek fonla Norveç'in Ukrayna'ya bu yıl verdiği toplam katkı 85 milyar Norveç kronuna, 2030'a kadar olan dönem için ise 205 milyar Norveç kronuna yükselecek.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, "Parlamentoda Norveç'in Ukrayna'ya verdiği desteği önemli ölçüde artırmak üzere kapsamlı bir siyasi uzlaşıya varıldı" dedi.