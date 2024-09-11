Norveç Türkiye'ye Kısıtlamaları Kaldırıyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli görüşmeye ilişkin, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi" bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Norveçli mevkidaşı Eide ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi."