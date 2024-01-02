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Norveç, Ukrayna'ya silah satışına izin verdi - Son Dakika
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Norveç, Ukrayna'ya silah satışına izin verdi

Norveç, savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışına izin verdiğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna'daki askeri makamlara silah satışına izin verildiğini açıkladı. Norveç, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya çeşitli bağışlarda bulunmuştu. Açıklamada, Ukrayna'ya desteğin Avrupa güvenliği için önemli olduğu ve savaşın uzaması ihtimaline karşı plan yapılması gerektiği vurgulandı. Norveçli savunma şirketlerinin Ukrayna'ya silah satışı yapabilmek için Dışişleri Bakanlığına başvurabileceği belirtildi.

Norveç, Ukrayna\'ya silah satışına izin verdi
02.01.2024 - 17:03,
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Norveç, ülkedeki savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmelerine onay verdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'daki askeri makamlara doğrudan silah satışına 1 Ocak'tan itibaren izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç güç sonra Norveç yönetiminin, Ukrayna'ya silah bağışlama kararı aldığı ve o günden bu yana çeşitli bağışlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa güvenliği için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, savaşın uzaması ihtimaline karşı plan yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Norveçli savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmeleri için Dışişleri Bakanlığına ihracat lisansı başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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