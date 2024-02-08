Norveç, UNRWA'ya 26 Milyon Dolar Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Norveç, UNRWA'ya 26 Milyon Dolar Yardım Gönderdi

Norveç, UNRWA\'ya 26 Milyon Dolar Yardım Gönderdi

Norveç, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 26 milyon dolarlık yardım gönderdiğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, UNRWA'nın Gazze'deki insani çabaların bel kemiği olduğunu ve hizmetlerinin milyonlarca insan için kritik önem taşıdığını belirtti. UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımlar sağlamaktadır.

08.02.2024 11:27
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Norveç, bazı ülkelerin desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 26 milyon dolar yardım gönderdiğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X hesabından yaptığı paylaşımda, Norveç'in Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA'ya 26 milyon dolar yardım gönderdiğini belirtti.

Eide, "UNRWA, Gazze'deki insani çabaların bel kemiğidir. Hizmetleri, aşırı ihtiyaç içerisinde bulunan milyonlarca insan için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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