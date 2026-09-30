NOS'a göre AB kurumlarının çoğu e-postalarını ABD şirketleri üzerinden yönlendiriyor - Son Dakika
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NOS'a göre AB kurumlarının çoğu e-postalarını ABD şirketleri üzerinden yönlendiriyor

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NOS'un 70 AB kurumunun DNS kayıtları üzerinde yaptığı inceleme, kurumların neredeyse 4'te 3'ünün e-postalarını ABD şirketlerinin sunucuları üzerinden yönlendirdiğini ortaya koydu. Haberde, bunun ABD istihbaratının e-postaları izleyebileceği anlamına geldiği belirtildi.

Hollanda kamu yayıncısı NOS, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının neredeyse 4'te 3'ünün e-postalarını, ABD şirketlerinin sunucuları üzerinden yönlendirdiğini ortaya çıkardı.

NOS, 70 AB kurumunun e-posta alıp göndermek için kullandığı DNS (Alan Adı Sistemi) kayıtlarını inceledi.

Bunun sonucunda kurumların neredeyse 4'te 3'ünün e-postalarını, ABD şirketlerinin sunucuları üzerinden yönlendirdiği tespit edildi.

AB Komisyonunun ABD'li birkaç şirket tarafından sağlanan e-posta hizmetlerini kullandığı, Avrupa Savunma Ajansının, bazı finansal kurumlar ve terörle mücadele ile kara para aklamanın önlenmesinden sorumlu kurumların bu konuda Microsoft'a başvurduğu, Avrupa Merkez Bankasının da tercihini başka bir Amerikan şirketinden yana kullandığı ortaya çıktı.

Haberde, bu durumun ABD istihbaratının e-postaları izleyebileceği, hükümetin hizmet sunumunu sekteye uğratabileceği anlamına geldiği belirtilerek, söz konusu bulguların AB'nin ABD teknoloji şirketlerine bağımlılık konusundaki endişelerinin ardından geldiğine dikkati çekildi.

AB Komisyonu, NOS'un e-postaların fiziksel olarak nerede depolandığına ilişkin sorusunu yanıtlamadı.

Haberde açıklamalarına yer verilen Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Bart Groothuis ve Kim van Sparrentak, AB kurumlarının e-posta hizmetlerinin Avrupalıların elinde olması gerektiğini kaydetti.

AB'de her 4 çalışandan 3'ü iş yerinde şüpheli e-posta alıyor

AB Komisyonunun açıkladığı "Eurobarometer" anketi verilerine göre, AB'de her 4 çalışandan 3'ü oltalama (phishing) ve yazılım saldırıları gibi siber tehditlerle karşılaşıyor.

Çalışanların karşılaştığı en yaygın tehdit yüzde 39'la oltalama (phishing) olarak kayda geçerken, işçilerin yüzde 15'i de yapay zeka destekli dolandırıcılık faaliyetine maruz kaldı.

Kaynak: AA
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