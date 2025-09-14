Nostaljik Otomobil Festivali İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nostaljik Otomobil Festivali İlgi Gördü

Nostaljik Otomobil Festivali İlgi Gördü
14.09.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen festivalde 600 klasik araç sergilendi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Nostaljik Otomobil Festivali"nde klasik araçlar yoğun ilgi gördü.

Belediye Bahçesi önünde oluşturulan konvoyla başlayan festivalde 600 araç Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı'na getirildi.

Farklı dönemlere ait birbirinden özel klasik otomobilleri gören vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, klasik araçlarla fotoğraf çektirip, otomobilleri yakından görme fırsatı tanıdı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile Kaymakam İskender Yönden de katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada çocukluğundan beri büyük bir araba tutkunu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 600 klasik ve nostaljik aracın festivalde sergilendiğini dile getiren Karadeniz, "Her birinde ciddi emek var. Buraya 1955 model 'Chevrolet' kullanarak geldik. Gerçekten kendimizi adeta Türk filmi içerisinde hissettik. Buradaki en genç araba 1995 model diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, bugün tüm gün devam edecek organizasyonu belli periyotlarla yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Otomobil, Festival, Otomobil, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nostaljik Otomobil Festivali İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 15:31:30. #7.13#
SON DAKİKA: Nostaljik Otomobil Festivali İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.