Noterler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Noterler Günü Kutlandı

Bakan Tunç, noterlerin adaletin sağlanmasındaki önemine vurgu yaparak 5 Mayıs'ı kutladı.

05.05.2025 13:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mesleklerini adalet ve hakkaniyet merkezli yürüten tüm noterlerimizin 5 Mayıs Noterler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kamu hizmeti olarak noterliğin adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin önemli unsuru olan ve hukuki güvenliğin temin edilmesine katkı sağlayan noterlerimiz, toplumda güvene dayalı ilişkilerin sürdürülmesinde büyük rol üstlenmektedir. Her gün binlerce vatandaşımızın işlemlerini titizlikle ve tarafsızlıkla yerine getiren, mesleklerini adalet ve hakkaniyet merkezli yürüten tüm noterlerimizin 5 Mayıs Noterler Günü kutlu olsun."

"Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas ettik"

Bakan Tunç, noterlerin adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, toplumsal barışın sağlanmasına da önemli katkı sunduklarını vurguladı.

Hayata geçirilen yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerine erişimin daha etkin hale getirildiğini ifade eden Tunç, şu bilgileri verdi:

"2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik kurumunu daha da güçlendirmek, sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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