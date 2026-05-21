Noterlikler Dolandırıcılık Girişimlerine Dikkat Çekti

21.05.2026 19:34
Türkiye Noterler Birliği, noter unvanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Türkiye Noterler Birliği, noterliklerin adı ve unvanı kullanılarak ücret veya kapora talep edilmesinin noterliklerle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada, son günlerde noterliklerin unvanları kullanılarak farklı telefon numaraları üzerinden vatandaşların aranarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğunu aktarılarak, noterlik işlemi yapıldığı gerekçesiyle kapora talep edildiği ve bu suretle dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

Noterlik Kanunu'na göre, noterliğin bir kamu hizmeti olduğu, noterlerin hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirerek resmiyet kazandırdığı vurgulanan açıklamada, kendilerine verilen işleri kanun koyucunun iradesi doğrultusunda Noterlik Kanunu ile belirlenen kurallar çerçevesinde bir kamu hizmeti olarak topluma sunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, noterliklerin adı ve unvanı kullanılarak ücret veya kapora talep edilmesinin noterlikler ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı beyanlarla vatandaşların yanıltılmasına ve bu itibarla dolandırıcılık girişiminde bulunulmasına yönelik fiillerin, noterlik kurumunun toplum nezdindeki güvenilirliğini ve saygınlığını hedef aldığı izahtan varestedir. Ezcümle, noterler irade özgürlüğünün teminatı ve hukuki güvenliğin sembolü olarak önleyici hukukçu misyonunu yerine getiren kamu görevlileridir. Noterlik kurumu, hukuka sadakati, tarafsızlığı ve güveni esas alan köklü bir müessesedir. Bu itibarla, hukuki güvenlik ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti ifa eden noterlerin ve noterlik kurumunun toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olan eylemlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Kaynak: AA

