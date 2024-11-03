Novi Sad'da tren istasyonu çökmesi sonrası protesto - Son Dakika
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Novi Sad'da tren istasyonu çökmesi sonrası protesto

Novi Sad\'da tren istasyonu çökmesi sonrası protesto

Sırbistan'da tren istasyonu çökmesi sonrası Bakan Vesic'in istifası istendi, protestolar devam ediyor.

03.11.2024 17:47
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Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından gerçekleştirilen protestoda, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in istifası istendi.

Başkent Belgrad'daki protesto için sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, eski tren istasyonunda toplanarak İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığına yürüdü.

Polis, "Bu bir trajedi değil, suçtur", "Yolsuzluk öldürür" ve "Sorumlular aynaya baksın" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin bakanlık binasına yaklaşmasına izin vermedi.

İstasyondaki olayın yolsuzluk, ihmal, kalite kontrol ve inşaat denetimlerindeki eksikliklerin doğrudan sonucu olduğunu savunan protestocular, Bakan Vesic'in istifa etmesi istedi.

Protestocular, Vesic'in istifa etmemesi durumunda salı günü de Novi Sad'da toplanacaklarını duyurdu.

Cuma günü yaşanan olayda Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." demişti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Sırbistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

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