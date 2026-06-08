Nowshera'da Büyük Yangın: 300 Dükkan Ziyan Oldu - Son Dakika
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Nowshera'da Büyük Yangın: 300 Dükkan Ziyan Oldu

08.06.2026 09:29
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Pakistan'ın Nowshera kentinde çıkan yangında 300'den fazla dükkan hasar gördü, inceleme başlatıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentindeki pazar yerinde çıkan yangında 300'den fazla dükkanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Nowshera kentindeki pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giyim, kozmetik ve mutfak eşyasının satıldığı 300'den fazla dükkanın büyük çapta hasar görmesine yol açan yangın, sabah erken saatlerde kontrol altına alındı.

Pazar yerinin yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi varken yangının dört bir yandan aynı anda nasıl çıktığını anlayamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun, son yıllarda pazarda çıkan üçüncü büyük yangın olduğuna dikkati çeken yetkili, hasarın öncekilerden daha büyük olduğunu belirtti.

Yetkili, dükkan sahiplerinin maddi zarar görmesine neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nowshera'da Büyük Yangın: 300 Dükkan Ziyan Oldu - Son Dakika

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