NSW Başbakanı, Bondi Plajı Saldırısının Sorumluluğunu Üstlendi

06.05.2026 00:01
Chris Minns, 14 Aralık 2025'teki Bondi Plajı saldırısında eyalet halkını koruyamadıklarını kabul etti.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) Başbakanı Chris Minns, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te meydana gelen silahlı saldırıda "eyalet halkını koruyamadıklarını" belirterek, bunun sorumluluğunu kabul etti.

ABC News'ün haberine göre, Minns, Parlamento binası dışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Minns, "Bir eyalet hükümetinin en büyük sorumluluğu, halkını korumaktır ve geçen yıl 14 Aralık'ta bunu yapmadık. Bunun sorumluluğunu üstleniyoruz." dedi.

Saldırıya ilişkin önlem önerilerini içeren Kraliyet Komisyonu Ara Raporu'nun önemini vurgulayan Minns, hükümet ve polisin, "silah yasalarına çeşitli sınırlamalar ile nefret söylemine karşı önlem önerilerini" uygulayacağını ifade etti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın NSW eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

