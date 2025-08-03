NSW'de Kar ve Sel Felaketi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sel nedeniyle yollar kapandı, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Sky News'ün haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesi'nden meteorolog Miriam Bradbury, eyalette kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını ve bunun 1980'lerden bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Bradbury, NSW'nin yanı sıra Queensland eyaletinde de 10 yıldır ilk kez kar yağdığını ifade etti.

NSW polisi, Hunter Valley bölgesinde sel sularına kapılan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

NSW Acil Durum Hizmetinden yapılan açıklamada, kar yağışı, şiddetli yağış ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediği ve 100'ü aşkın aracın ana yollarda mahsur kaldığı, binlerce konutun elektriğinin kesildiği kaydedildi.

Eyalet yetkilileri, bazı bölgeler için sel uyarısında bulunurken, New England bölgesi sakinlerine sel nedeniyle tahliye talimatı verdi.