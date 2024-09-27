NTSB, Boeing 737 için Acil Güvenlik Tavsiyeleri Yayınladı - Son Dakika
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NTSB, Boeing 737 için Acil Güvenlik Tavsiyeleri Yayınladı

NTSB, Boeing 737 Max uçaklarındaki kontrol sıkışma sorunları için güvenlik uyarıları yaptı.

27.09.2024 15:16
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ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 sınıfı" bazı uçaklar için yayımladığı "acil güvenlik tavsiyeleri" kapsamında Max serisi de dahil kritik uçuş kontrol sistemlerindeki sıkışma sorunlarında uygulamaların gözden geçirilmesi uyarısında bulundu.

NTSB'den yapılan açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Boeing'e yollanan raporda bazı "737 Max" ve "NG" uçaklarındaki kontrol sistemlerinin olası arıza durumlarında acil güvenlik tavsiyelerinin sunulduğu bildirildi.

Boeing'in 737 uçuş kılavuzunda kontrol dümeninde sıkışma olması halinde pilotlara "maksimum güç kullanarak" sıkışıklığı gidermeleri talimatının verildiğine işaret edilen açıklamada, "NTSB, iniş veya kalkış sırasında uygulanan bu miktardaki kuvvetin, dümen pedallarına büyük bir baskı uyguladığı ve istemeden kontrol kaybına veya pistten sapmaya neden olabileceği endişesini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Boeing'den kontrol sistemlerindeki sıkışma sorununa farklı alternatif bulunarak pilotların bu yönde ikaz edilmesi ve eğitilmesinin gerektiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

NTSB'nin "acil güvenlik tavsiyeleri"ne ilişkin açıklama yapan FAA da durumu yakından takip ettiğini belirterek, "NTSB'nin geçici tavsiyelerine dayanarak bir inceleme kurulu oluşturup sonraki adımları belirleyeceğini" duyurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 6 Şubat'ta "Boeing 737-8 Max" tipi uçakta iniş sırasında kontrol aksamlarından birindeki sıkışma sebebiyle NTSB tarafından başlatılan soruşturma üzerine hazırlanan raporda, benzer uçaklardan teste tabi tutulan kontrol sistemlerine ait aktüatörlerin (bir sistemi kontrol ve hareket ettiren elemanlar) soğuk ve nemli ortamlardaki işlevselliğinde "önemli ölçüde düşüş" tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NTSB, Boeing 737 için Acil Güvenlik Tavsiyeleri Yayınladı - Son Dakika

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