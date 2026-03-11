Nükleer Enerji İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te EDF CEO'su Bernard Fontana ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni nükleer santral projeleri ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerinde atabileceğimiz ortak adımları ele aldık. Bu alanda somut adımlar atmaya karar verdik. Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda, uluslararası şirketlerle teknoloji ve yatırım odaklı iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.